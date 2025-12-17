ガソリン価格が4年ぶりに150円台です。資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国の平均価格は前の週と比べて4円値下がりし、1リットルあたり159円70銭でした。6週連続の値下がりで、160円を下回るのは約4年3カ月ぶりです。ガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて、政府が先週、石油元売りへの補助金を暫定税率と同じ25円10銭まで引き上げたことが要因です。石油情報センターは、来週以降もガソリン価格が値下がりする