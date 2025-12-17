WBOフライ級世界戦の1回、アンソニー・オラスクアガ（右）に攻められる桑原拓＝両国国技館ボクシングのトリプル世界戦は17日、東京・両国国技館で行われ、世界ライトフライ級2団体王座統一戦は、世界ボクシング協会（WBA）王者の高見亨介（帝拳）が世界ボクシング機構（WBO）王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に1―2の判定で敗れ、王座から陥落した。サンティアゴは両団体の統一王者に就いた。WBOフライ級タイトルマッ