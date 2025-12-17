「年収の壁」の引き上げを巡る協議に臨む国民民主党の古川税調会長（中央左）と自民党の小野寺税調会長（同右）＝17日午前、国会自民、国民民主の両党税制調査会長は17日、所得税が生じる「年収の壁」の引き上げを巡り断続的に協議したが、決着は持ち越しとなった。18日に再協議する。自民は19日に取りまとめる予定の2026年度税制改正大綱への反映を目指している。国民民主は178万円までの引き上げと中間層への減税を掲げる。自