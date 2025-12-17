オンライン教材を扱う会社などが、「ネット出席」についての実態把握や各教育委員会などへの周知などを求め、文部科学省に要望書を提出しました。「ネット出席」とは、不登校期間中にオンライン教材を使って学習を行い、要件を満たせば学校長の判断で出席扱いにできる制度です。文部科学省によりますと、昨年度の不登校の児童や生徒は小中学校で約35万人いますが、ネット出席の利用者はわずか1万3261人だということです。オンライ