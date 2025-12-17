ホーユーが、新ヘアケアブランド「REVIAS（レヴィアス）」を2025年12月18日（木）よりホーユーヘアケア楽天市場にて販売開始となる。公式オンラインショップ、Amazonでも順次展開予定。■毛髪構造に着目した“素髪力”を育てる本質ヘアケア「REVIAS（レヴィアス）」は、毛髪成分に着目し、洗うだけの一時的ケアではなく、髪のベースを整える発想から生まれたヘアケアブランド。50年にわたるサロン向け製品開発で培われた研究技術を