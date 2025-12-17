北海道エアシステム（HAC）は、機体整備に伴う欠航便を追加する。12月11日に発生した機体（機体記号：JA14HC）のエンジン不具合に伴うもので、整備作業に時間を要していることから、12月20日と21日に運航する8便の追加欠航を決めた。さらに8便が最大1時間遅延する。これにより、トラブルの影響による欠航便数は32便となった。機体の運航再開日は、確定次第発表する。