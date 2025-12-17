関西エアポートは、関西国際空港第2ターミナルの国内線旅客サービス施設使用料（PSFC）を引き上げる。国土交通省が上限を認可した。2026年4月1日搭乗分から、出発・到着ともに510円（現行出発420円、到着370円）をそれぞれ航空券購入時に徴収する。3月31日までに発券した航空券は旧料金を適用する。関西エアポートでは、現在実施している関西国際空港第2ターミナルビル（国内線）のリノベーション工事が2026年春に完了することに加