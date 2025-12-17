今月８日、青森県東方沖を震源とした地震では青森県で震度６強を観測し、津波注意報が発表されたほか、初めて、北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されました。 【写真を見る】【動画】港や鉄塔に亀裂...道路では液状化現象震度6強観測した青森県東方沖地震現地取材で見えた備える意識の重要性 ＴＵＹをはじめＪＮＮでは、発災直後から現地に入り取材を進めてきました。そこから見えてきたのは備える意識の重要性です。