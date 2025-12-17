普段は島の中でしか販売されていない特産品が大集合しました。 “しまの魅力”をPRしようと県内の離島の特産品を集めた販売会が県庁で開かれています。 「対馬から特産品を持って来ました～！」 普段は島内でしか出回っていないという対馬の‟天然はちみつ”や…。 味噌汁の具材にも使われる新鮮な海藻、壱岐の‟かじめ”。 そして五島からは、五島うどんや昔から愛されるお菓