高校生が福祉施設にクリスマスケーキを贈ります。直径１８ｃｍのスポンジを回転させながら、クリームを丁寧に塗っていきます。京都府立綾部高校のクリスマスケーキづくりは５５年続く恒例行事で、農業科や園芸科などの３年生４８人が４日間で４８０個を作ります。ホイップクリームをのせた後は、チョコレートを慎重にデコレーション。クリスマスプレートとお菓子の家、最後に、サンタクロースを飾れば完成です。（綾部高