日置市で16日夜、住宅や倉庫など合わせて6棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは日置市吹上町湯之浦の住宅です。16日午後8時ごろ、「風呂場から火。早く来て」とこの家に住む田中ユミ子さん（85）から警察に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、田中さんの木造平屋建て住宅1棟と隣接する脇田光子さん（89）歳の木造平屋建て住宅など3棟、脇田さんの家に隣接する田中浩