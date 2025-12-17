新潟市の製麺会社が、生中華麺の品評会で最高位の成績を収めました。17日に関係者らが新潟市役所を訪れ、市長に報告しました。 新潟市役所を訪れたのは、東区にあるラーメンやそばなどの製麺を手掛ける相馬製麺所の相馬正人社長と関係者です。9月に都内で開かれた国内産小麦を使用した生中華麺の品評会『ラーメンコンペティション日本2025』で最高位の〝農林水産省大臣官房長賞〟を受賞。中原市長に報