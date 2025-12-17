12月中旬、アジア人差別に当たる“つり目”ジェスチャーをフィンランドの右派フィンランド人党（フィン党）の国会議員らが相次いで行い、日本では“炎上”する事態に。在日フィンランド大使館の公式X（旧Twitter）は12月17日に投稿を更新し、ペッテリ・オルポ首相の謝罪文を掲載しました。【投稿】首相の声明とは？「フィンランドの価値観を反映していません」同アカウントは「フィンランドのペッテリ・オルポ首相の声明」と題し、