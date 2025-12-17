気象庁と国土交通省は2026年5月下旬から新たな防災気象情報を運用することを発表しました。「5段階の警戒レベル」で、分かりやすく伝えることになります。何がどう変わるのか？見ていきます。これまでは情報量が多く、同じ警戒レベル5でも「発生情報」だったり「特別警報」だったりしました。また、同じ特別警報でも、土砂災害はレベル5なのに、高潮ではレベル4でこうしたバラつきがありました。2026年5月下旬からは、こう変わ