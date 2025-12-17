京都市右京区で５台の車が絡む事故。４０代の女性が心肺停止の状態です。１２月１７日午後４時ごろ、京都市右京区の丸太町通りで、「車が衝突したようだ」などと消防に通報がありました。警察と消防によりますと、軽乗用車を含む５台の車が絡む事故が起き、３人がけがをしているということです。このうち４０代の女性が心肺停止の状態で、同乗していたこの女性の子どもが軽傷、別の車に乗っていた６０代の男性が軽傷です。