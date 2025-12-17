人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）気付かないうちに高慢な態度になっているかも。謙虚さを意識しよう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）有力な人物と出会える暗示。忘年パーティーには必ず出席を。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）疑り深く