果たして大谷の“伝説的な一球”はいくらの値をつけるのだろうか(C)Getty Images“伝説的な一球”の行方が話題だ。今季も投打で大活躍を見せたドジャースの大谷翔平。その異次元ぶりを象徴するメモリアルボールが、現地時間12月23日から米オークション会社『Goldin』で競売へかけられることになった。米紙『New York Post』のエドワード・ルイス記者が報じている。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめ