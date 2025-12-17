2018年、大雪による大規模な立ち往生が発生した石川と福井の県境にまたがる石川県加賀市の国道8号で、警察などによる初動対応訓練が行われました。2018年2月の記録的な大雪では、国道8号が石川と福井の県境を挟んで、およそ20キロにわたって最大およそ1500台の車が立ち往生し交通網が大混乱しました。加賀市熊坂町の国道8号沿いで行われた訓練は、石川と福井の両県警や、国土交通省、加賀市消防本部など6つの機関からおよそ40人が