１２月１８日（木）の近畿地方は、天気が回復します。ただ、日中も北風がヒンヤリと感じられそうです。前線に伴う雨は、１７日（水）の夜にはやむ所が多いでしょう。ただ、北部を中心とした寒気に伴う雨は木曜の朝にかけて残りそうです。次第に高気圧に覆われて、木曜は天気が回復し、中部や南部は午前中から、北部は午後を中心に広く晴れる見込みです。朝の最低気温は５〜７℃くらいの所が多く、前日と同じかやや高いでし