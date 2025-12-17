国民的大ヒット曲「部屋とワイシャツと私」で知られるシンガー・ソングライターの平松愛理が、人生初の弾き語りツアー「ＣｈｒｉｓｔｍａｓＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５〜初！弾き語りの旅〜」を折り返し、続く大阪、札幌公演に向けて１７日、デイリースポーツなどに後半戦への意気込みを寄せた。今年は学生時代に組んでいた幻のバンド「ＥＲＩ＆ＷＡＮＤＥＲＬＡＳＴ」を３９年ぶりに再結成し、２月にライブを開催。５