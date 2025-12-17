ホーチキは、火災報知機カプセルトイ「ホーチキ ミニチュアシリーズ」を、12月24日から、全国の「ガチャガチャの森」店舗で順次発売する。学校や商業施設などで目にする自動火災報知設備の発信機を精巧に再現した。実物にそっくりの音や光のギミックも搭載した。小さい頃から「火事の時にしか押したらダメ」といわれていたあのボタンを押して楽しめる。さらに、付属のボールチェーンで鞄やポーチに付けることもできる。「初期型発