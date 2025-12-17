「グランプリ・ＳＧ」（１７日、住之江）住之江ボートの中央ホールで俳優・本郷奏多（３５）のトークショーが行われた。熱烈なボートファンの本郷は２Ｒ発売中から住之江入り。大阪で仕事がある際には、オフを利用して来場する機会も多く「きょうは回収率６００％くらいです」と舟券的中に胸を張った。グランプリは２０１４年に平和島で開催された２９回大会に観戦で訪れ、間近で茅原悠紀（岡山）の初優勝を見届けた。「一