「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦し、４回２分３７秒ＴＫＯ負けで王座獲得はならなかった。オラスクアガは４度目の防衛に成功した。２度目の世界挑戦となった桑原は１回から前に出たが、徐々にオラスクアガのプレッシャーと強打の前に劣勢に。桑原も必死に打ち返したが、４回にコーナーに詰め