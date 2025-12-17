元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟が17日、東京・両国国技館で開催された『U-NEXT BOXING.4』に出場。ヴィンセント・ラカール（フィリピン）と対戦し、3ラウンドに猛攻を仕掛けてKO勝利を収めた。【動画】ユーリ阿久井政悟、Sフライ級を見据えバムとの対戦にも意欲「食いついていきたい」試合後のユーリは、「帰ってきました。練習してきた右で、感触の良いパンチでした」と語り、会心のKO勝利に満面の笑みを浮かべた。