自民党と日本維新の会が開いた社会保障改革の実務者協議＝17日午後、国会自民党と日本維新の会は17日、社会保障改革の実務者協議を国会内で開いた。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の自己負担見直しの制度設計について、負担水準や対象品目で両党の主張に隔たりがあり、合意に至らなかった。年内に一定の結論を出すため、両党の政調会長間で協議する見通しだ。負担見直しは、現役世代の保険料軽減が狙い。政府、与党は