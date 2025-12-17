東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、店の全ての部屋の非常用ボタンがフロントにつながらない状態だったことがわかりました。【写真を見る】全ての部屋の非常用ボタンがつながらず…赤坂・サウナ店2人死亡火災受信盤の電源入らず従業員も事件当時不在業務上過失致死の疑いも死亡したのは松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）続々と現場に入る捜査員。きょうも現場検証が行われています。おととい、港区・赤