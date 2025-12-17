群れで泳ぐノーザンレジデントシャチ/University of British Columbia (A.Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)（CNN）カナダ西部のブリティッシュコロンビア州沖で、カマイルカの群れがシャチと協力する様子を研究チームが初めて記録した。シャチといえば大抵はイルカの天敵で、ホホジロザメを集団で襲うこともある。今回記録