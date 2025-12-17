「純資産100億円」を公言している実業家・与沢翼氏（42）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。10月25日から開始した婚活企画に女性が殺到している件について「お金目的」と指摘するコメントに反応した。「もはや一人だけ選ぶのが難しくなってきてる」と婚活企画に女性が殺到していると報告した与沢氏。すると、一部のユーザーが「全員お金目的だよ」「応募者の8割はキャバ嬢だと思う」などとコメントしていた。こ