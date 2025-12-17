気象庁の長官は12月8日に青森県東方沖で発生した地震について、「大規模地震が発生する確率はなくなったわけではないので、引き続き備えをしてほしい」と呼びかけました。気象庁の野村竜一長官は17日に行われた定例の記者会見で、12月8日に青森県東方沖で発生し、八戸市で震度6強を観測した地震について振り返り、「北海道・三陸沖後発地震注意情報の呼びかけ期間は終了したが、大規模地震が発生する確率はなくなったわけではない