ドジャースの山本由伸投手が１７日、日本プロスポーツ大賞を受賞し、都内のホテルで行われた表彰式に出席した。終了後に報道陣の取材に応じた山本は来年３月のＷＢＣに向けて思いを語った。報道陣から来年３月のＷＢＣについて問われた山本は「まだ決まったことは何もないですけと」と前置きした上で、「前回大会もいい大会になりましたし、選手として喜びを感じた。あの大会でプレーできればいいなと思います」と語った。