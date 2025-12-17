セイコーウオッチは、春の情景を描いた「2026 SAKURA Blooming」限定モデル4本を発売する。2017年から続く、毎年恒例の「桜」をテーマにしたコレクションだ。今回は第10弾のアニバーサリー。水面に映る「逆さ桜」をテーマとし、日本の春を象徴する花のひとつである八重桜が、春めいた柔らかな光の中で、揺らめく水面に映りこむ情景から着想を得たという。ルキアとセイコーセレクションから計4モデルを展開し、発売は2026年1月9日、