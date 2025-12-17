推しの近況も、自然体な一面も、どっちも知りたい♡ そこで今回は、INI・木村柾哉さんのプライベートをQ＆Aでご紹介します。飾らない言葉から見えてくる“今”にきゅんとすること間違いなし。ステージ上の姿とはひと味違う、素の木村さんのおうち時間をチェックして！プライベート柾哉のぞき見〜♡リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍するプロの姿。推しのこと