ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日、都内で開催された公益財団法人日本プロスポーツ協会の「第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」に出席。内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞に輝いたことが発表された。２３年にＷＢＣ日本代表が受賞したことはあったが、野球選手が個人で同賞を受賞するのは１８年に新人王に輝いたエンゼルス・大谷翔平（現ドジャース）以来、７年ぶり（１９〜２１年は表彰なし）