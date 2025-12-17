少なくとも車5台がからむ事故で40代の女性が心肺停止、1歳の女の子もけがをしています。17日午後4時10分ごろ、京都市右京区で、自動車の緊急通報サービスを通じて「車の衝撃を感知し、呼びかけたところ、うめき声と赤ちゃんの声がする」と消防に通報がありました。警察と消防によると、少なくとも車5台がからむ事故があり、40代の女性が心肺停止で病院に搬送されました。また、60代の男性と1歳の女の子もけがをして病院に搬送され