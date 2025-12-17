京都府警によると、17日午後4時過ぎ、京都市右京区の市道で少なくとも車5台が絡む事故があった。市消防局などによると、女児を含む男女3人が救急搬送された。成人女性1人が意識不明で、他2人は搬送時に意識はあったという。