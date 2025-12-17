SBI新生銀行がきょう（17日）、東京証券取引所に再上場しました。旧長銀時代を含めると3度目の上場となります。SBI新生銀行は2023年9月の上場廃止以来、きょう、およそ2年3か月ぶりに東京証券取引所のプライム市場に再上場しました。前身の日本長期信用銀行時代を含めると3度目の上場となります。注目の初値は公開価格の1450円を1割ほど上回る1586円をつけ、きょうは1株あたり1623円で取引を終えています。SBI新生銀行をめぐっては