韓国軍によるビラ散布について証言する元軍人＝14日（共同）【ソウル共同】韓国軍が尹錫悦前政権下で韓国の優位性を宣伝するビラを付けた風船を北朝鮮に飛ばしていたことが17日までに分かった。前政権下では民間団体がビラを散布していたが、軍による散布は明らかになっていなかった。元軍人が共同通信の取材に証言し、国防省も内部調査で確認した。北朝鮮はビラへの対抗措置としてごみをぶら下げた風船を韓国に飛ばすようにな