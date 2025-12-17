青森県八戸市で8月、アパートが放火され高齢女性が殺害された事件で、殺人容疑などで県警に逮捕された隣室の女（51）が「誰でもいいから殺そうと思った」という趣旨の供述をしていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。