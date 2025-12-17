◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者・アンソニー・オラスクアガ（米国）―挑戦者・桑原拓（大橋）（2025年12月17日両国国技館）アンソニー・オラスクアガが4ラウンドで豪快TKO勝利。来年5月のスーパーマッチの“前哨戦”は、中谷潤人の親友が井上尚弥の同門後輩を下した。終始距離を詰めて強打を振るう王者に対し、挑戦者の桑原も足を止めて打ち合いに応じる激しい試合となった。リングサイドでは大橋ジムの先輩であ