みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１７日、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の助言業務などを手がけるインドの投資銀行アベンダス・キャピタルを最大約８１０億円で買収すると発表した。経済成長の見込めるインドで、Ｍ＆Ａビジネスの拡大を目指す。みずほＦＧ傘下のみずほ証券が、米投資ファンドのＫＫＲなどからアベンダス株の６０％超を買い取る。２０２６年７月頃をめどに株式の取得を終え、連結子会社とする予定だ。ア