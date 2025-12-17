乳児を入浴させる際の落下事故に注意を呼びかけました。国民生活センターによりますと、乳児を入浴・沐浴（もくよく）をさせる際の落下事故は、直近の約5年半で78件発生していて、このうち浴槽のふたや洗濯機からの落下事故が約4割を占めています。入浴の準備中に洗濯機の上に乳児を置き、目を離した際に乳児が寝返りを打ち落下するケースや、浴槽のふたの上にベビーバスを置いて沐浴していたところ、浴槽のふたがずれて乳児が落下