日中関係は緊張の度合いを高めており、その不安定性は東アジアの安全保障環境に深刻な影を落としている。高市首相による「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」との国会答弁は、中国政府の強い反発を招き、従来の「戦略的曖昧性」を脱却する言動として日中間の懸念を増幅させた。これに続くように、最近では中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題が発生し、日中関係の冷え込みはしばらく収まりそうにない。【写真】中国