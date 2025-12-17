世界で年間100万台以上の販売記録を樹立した先代「RAV4」トヨタは2025年12月17日、新型「RAV4」を発売しました。約7年ぶりのフルモデルチェンジでどのような進化を遂げたのでしょうか。先代（5代目）RAV4との違いについて紹介します。【画像】超カッコいい！ これが7年ぶり全面刷新のトヨタ「新型RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）RAV4は、クロスオーバーSUVの先駆者として1994年に初代モデルが誕生しました。当時のSUV