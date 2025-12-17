運転シーンや人の感情を検知、「次世代の運転支援技術」がクルマの移動を変えるパナソニックオートモーティブシステムズは2025年12月16日都内で会見を行い、2027年4月1日付で社名を「モビテラ」に変更すると発表しました。あわせて、「モビリティUX戦略」やその要となる、ドライバーの感情を読み取り事故を予兆段階で防ぐ運転支援技術について説明。【画像】パナソニックオートモーティブシステムズが社名変更や「モビリティUX