私はミワ。義姉ケイコさんの理不尽な責任転嫁を受けて、私はケイコさんと直接話をする覚悟を決めました。義父がわざわざ謝りに来てくれたため、私はあらためて「私の家事労働を当たり前だと思ってほしくない」と自分の気持ちを伝えました。ダイキと義父が私の気持ちを完全に理解してくれたのが救いです。義父とダイキは「自分が準備するべきだった」と言いましたが、私はそうは思いません。ケイコさんができる準備は、ケイコさん自