きょう昼ごろ、愛知県東海市で車とバイクが衝突し、バイクに乗っていた男性が重体とみられます。 【写真を見る】交差点でバイクとライトバンが衝突 バイクに乗っていた40代くらいの男性が意識不明の重体 愛知･東海市 警察によりますときょう午後0時半ごろ、愛知県東海市新宝町の信号交差点でライトバンとバイクが衝突しました。 バイクの男性が意識不明の重体 バイクに乗っていた40代くらいの男性が病院に搬送されましたが、意