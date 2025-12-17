ドラゴンズの石川昂弥選手が契約更改に臨み、700万円ダウンの推定2300万円でサインしました。7年目のシーズンに、覚悟を語りました。石川昂弥選手：「全くチームに貢献することができなかったので、ダウンに関しては当然のことかなと」700万円ダウンの推定2300万円でサインした石川昂弥選手(24)。開幕から4番を任され主砲として期待されながら、調子が上がらず一軍出場はわずか22試合。ホームランは1本と悔