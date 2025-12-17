17日(水)は、午後になって広く雨が降りました。そして、18日(木)もはじめ傘が必要になるところがありそうです。 ◆18日(木)午前9時の予想天気図 一時的に西高東低の冬型の気圧配置になって、上空に寒気が流れ込むでしょう。このため、午前中は雨や雪の降るところがありそうです。ただ次第に日本海の高気圧に覆われるため、午後は天気が回復に向かう見込みです。 ◆今後の天気の移り変わり 今夜9時は全県的に雨が降りやすく