警察とコンビニエンスストアが連携して、特殊詐欺を防ぐ『コンビニサポートポリス』が新潟市東区でも始まりました。 新潟東警察署管内で17日から始まった『コンビニサポートポリス』。特殊詐欺などの犯罪を防止するため、コンビニに制服警察官がパトカーで定期的に立ち寄り、店員と情報共有を図ります。東署管内の7つの交番で区内41店舗に対応します。 ■新潟東警察署生活安全課 門間宏幸課長 「犯罪情勢