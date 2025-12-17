“16連射”で時代を築いた、プロゲーマーの高橋名人（66）が17日、自身のブログを更新。手術を受けたことを報告した。高橋名人はブログで転倒した際に右目を強打し、眼科を受診したことを報告していたが、「さて、以前にも書いてましたが、今日は眼の手術に行って来ました。病名は、白内障と硝子体出血です」と明かした。「硝子体出血は右目なので、今回はついでに白内障の手術もしましたが、右目が安定したら左目の白内障の